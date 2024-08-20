Нижегородским аграриям в качестве субсидий выплатили 4,3 млрд рублей
С начала 2024 года нижегородские аграрии в качестве субсидий получили более четырех миллиардов рублей помощи. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Проектный офис Стратегии развития региона.
В сообщении говорится, что 1,5 миллиарда из этой суммы пошли на поддержку животноводства, еще 1,5 миллиарда — на растениеводство.
Всего на поддержку аграриев в области власти заложили 6,3 миллиарда рублей.
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