Нижегородский театр кукол открыли после ремонта

В Нижнем Новгороде прошло открытие академического театра кукол, который был закрыт на ремонт. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональный Минкульт.

Здание закрыли на капитальный ремонт еще весной, и с этого времени такм велись активные работы. В частности, заменили системы кондиционирования и дымоудаления. Кроме того, в зале постелили новый паркет, а также обновили освещение фойе.

Наконец, зал сделали более уютным и даже поставили там кресла трансформеры. Открытие театра ознаменовали спектаклем «Котенок по имени Гав».

Отмечается, что на ремонт здания ушло 52 миллиона рублей и его выполняли в рамках нацпроекта «культура».