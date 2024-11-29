Нижегородский скульптор Виктор Пурихов ушел из жизни

В Нижнем Новгороде в среду, 27 ноября, не стало скульптора, Заслуженного художника РФ, дважды Лауреата премии Нижнего Новгорода, Лауреата премии генералиссимуса А. В. Суворова, Почетного гражданина Бутурлинского округа и Нижегородской области, члена Союза художников РФ Виктора Ивановича Пурихова. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Министерство культуры региона.
Знаменитый нижегородец скончался в возрасте 84 лет. Он был известен своими работами в разных жанрах. В частности, он выбирал портретную, монументальную и декоративную пластику.
Больше всего скульптор любил работать с деревом и камнем.
Похороны Виктора Пурихова пройдут 29 ноября в 10:00 на Бугровском кладбище.
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