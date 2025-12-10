Нижегородские врачи предотвратили полную потерю слуха у пациента

Хирурги-оториноларингологи из Нижнего Новгорода провели успешную операцию, предотвратившую полную потерю слуха у пациента. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на представителя региональной системы здравоохранения Алексея Никонова.

Пациенту с облитерирующим склерозом установили кохлеарные импланты в оба уха. Из-за заболевания полость внутреннего уха почти заросла костной тканью, но благодаря своевременному вмешательству удалось избежать потери слуха.

В процедуре принимал участие хирург НМИЦ отоларингологии ФМБА России, профессор Хассан Диаб. Это первая подобная операция в Приволжском окружном медицинском центре.