Нижегородские врачи предотвратили полную потерю слуха у пациента

Хирурги-оториноларингологи из Нижнего Новгорода провели успешную операцию, предотвратившую полную потерю слуха у пациента. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на представителя региональной системы здравоохранения Алексея Никонова.
Пациенту с облитерирующим склерозом установили кохлеарные импланты в оба уха. Из-за заболевания полость внутреннего уха почти заросла костной тканью, но благодаря своевременному вмешательству удалось избежать потери слуха.
В процедуре принимал участие хирург НМИЦ отоларингологии ФМБА России, профессор Хассан Диаб. Это первая подобная операция в Приволжском окружном медицинском центре.
