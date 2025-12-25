Нижегородские власти заявили, что дублер проспекта Гагарина готов на 43%

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов на итоговом заседании регионального правительства объявил о технической готовности дублера проспекта Гагарина в административной столице на 43%. Об этом сообщила pravda-nn.ru .

В настоящее время подрядчик выполняет работы по второй и третьей очередям строительства. Первая очередь, предполагавшая возведение дороги между Анкудиновским шоссе и улицей Ларина, была исключена из плана.

Дублер проспекта Гагарина будет проходить от улицы Ларина через реку Оку до улицы Фучика. Проект предусматривает создание магистрали длиной 12,5 километра. Новая дорога поможет снизить нагрузку на проспект Гагарина и Мызинский мост.