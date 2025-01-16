Нижегородские власти анонсировали восстановление исторического дома после пожара

Историческое здание на улице Ульянова в Нижнем Новгороде, пострадавшее от недавнего пожара, будет восстановлено. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Речь идет о доме Петра Мельникова-Печерского, находящемся по адресу Ульяновская улица, 42/16, который является объектом культурного наследия федерального значения. По данным управления государственной охраны объектов культурного наследия региона, закон обязывает восстановить здание. Последний раз ремонт в доме проводился в конце прошлого года.
Пожар охватил строение 15 января. Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Предположительно, огонь вспыхнул из-за аварийного режима работы электрооборудования.
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