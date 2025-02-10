Нижегородские власти: 75 тысяч человек посетили выставку «АРТ МИР»

Международную выставку «АРТ МИР», проходившую на Нижегородской ярмарке, посетили 75 тысяч человек. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на данные заместителя губернатора Олега Берковича.

Мероприятие проходило с 1 по 9 февраля. Оно собрало на 50% больше посетителей по сравнению с предыдущим годом.

«Посещаемость и очереди на вход подтверждают ежегодный интерес жителей», — отметил чиновник.

Более 400 художников из 36 российских городов и 11 зарубежных стран, среди которых — Казахстан, Киргизстан, Китай, Армения, Грузия, Италия и Израиль, представили свои произведения. За девять дней выставки прошло 143 экскурсии, включая мероприятия для благотворительных организаций.