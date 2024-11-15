Нижегородская область выделит почти 650 млн рублей на лекарства льготникам

В правительстве Нижегородской области в ноябре решили пересмотреть бюджет и выделить на лекарства льготникам почти 650 миллионов рублей. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.
Поправки были внесены в бюджет на 2024 год. Из этих денег более 648 миллионов рублей пойдут на лекарства, еще 55 миллионов рублей — на предоставление отдельным категориям граждан дополнительной поддержки в виде возмещения части процентной ставки по ипотечным кредитам.
Еще 12,2 миллиона рублей правительство планирует выделить на субсидирование международных воздушных перевозок, в частности маршрута Нижний Новгород — Минск.
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