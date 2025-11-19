Нижегородская область вошла в число лидеров по объемам госзакупок лекарств

Нижегородская область заняла восьмое место среди российских регионов по объему государственных закупок лекарственных препаратов. Об этом сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов в Telegram-канале « Бокал прессека », ссылаясь на данные аналитиков компании «Курсор».

Лидером по объемам закупок стала Москва, где на поставки было выделено более 93 миллионов рублей.

Эксперты отметили, что в Нижегородской области заключаются трехлетние контракты на поставку многих препаратов, что обеспечивает доступность лекарств на складах независимо от количества закупок, добавил сайт pravda-nn.ru.