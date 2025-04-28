Нижегородская область посчитала количество ветеранов ВОВ, проживающих в регионе

В Нижегородской области проживает чуть менее шести тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.
Эти сведения предоставлены местным Министерством социальной политики.
Помимо ветеранов, регион заботится еще о 22 инвалидах войны, 123 бывших несовершеннолетних узниках нацистских концентрационных лагерей и более чем 5,5 тысячах тружениках тыла, внесших вклад в Победу своим трудом на предприятиях промышленности и сельского хозяйства.
На данный момент в Нижегородской области нет живущих Героев Советского Союза.
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