Нижегородская область пополнилась 120 новыми электробусами

В Нижегородской области появились 120 новых электробусов. В регионе уже работают 53 зарядные станции, поддерживающие восемь маршрутов. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу российского правительства.
В Нижнем Новгороде также продолжается активное обновление трамвайных путей. Уже построено и реконструировано более 65 километров путей, а в перспективе планируется обновить всю городскую сеть длиной около 150 километров.
Кроме того, стало известно, что регион получил более 70 новых трамваев. В целом программа модернизации предусматривает поставку 170 современных составов.
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