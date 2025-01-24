Нижегородская область пополнилась 120 новыми электробусами

В Нижегородской области появились 120 новых электробусов. В регионе уже работают 53 зарядные станции, поддерживающие восемь маршрутов. Об этом сообщили « Государственные новости » со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

В Нижнем Новгороде также продолжается активное обновление трамвайных путей. Уже построено и реконструировано более 65 километров путей, а в перспективе планируется обновить всю городскую сеть длиной около 150 километров.

Кроме того, стало известно, что регион получил более 70 новых трамваев. В целом программа модернизации предусматривает поставку 170 современных составов.