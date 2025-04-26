Нижегородская область и Китай договорились о создании международного IT-колледжа на территории кампуса «НЕЙМАРК». Об этом сообщили « Государственные новости ».

Сотрудничество станет важным шагом в развитии цифровой экономики региона. Подписание соглашения состоялось между Корпорацией развития Нижегородской области и Китайско-Российской торгово-промышленной инвестиционной палатой провинции Хэйлунцзян.

Планируется, что международный IT-колледж станет значимым элементом цифровой инфраструктуры региона. Губернатор Глеб Никитин подчеркнул заинтересованность области в привлечении иностранных инвестиций. Сотрудничество с Китаем позволит создать учреждение мирового уровня для подготовки специалистов в области информационных технологий.