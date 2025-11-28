Нижегородская и Тверская области договорились о сотрудничестве в сферах туризма и культуры

Главы Нижегородской и Тверской областей Глеб Никитин и Виталий Королев подписали соглашение о сотрудничестве в разных областях, включая промышленность, туризм и охрану культурных объектов. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Среди главных инициатив — организация регулярных рейсов судов на подводных крыльях («Валдай», «Метеор») и создание совместной площадки бренда «Хохлома» в Твери. Важное направление — развитие малого предпринимательства и ремесленных производств.

Также были отмечены экономические контакты, продолжающиеся успешно долгие годы: нижегородские производители поставляют в Тверскую область различную технику, лекарства и нефтепродукты.