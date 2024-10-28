Нижегородец попался на обман мошенников, которые предложили ему заменить электросчетчик

В ГУ МВД России по Нижегородской области уточнили, что мужчине позвонил неизвестный и предложил встать в очередь для замены счетчика по программе лояльности. Далее аферист убедил нижегородца продиктовать код из смс-сообщения, а спустя время ему позвонил «сотрудник банка» и сказал, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит. Он предложил опередить «злоумышленников» и перевести деньги якобы на безопасный счет.

Таким образом нижегородец лишился 400 тысяч рублей. По факту случившегося заведено уголовное дело.