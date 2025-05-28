НИУ ВШЭ: лишь 23% жителей Петербурга и Ленобласти уверены в цифровой компетентности
Жителей Северной столицы и Ленинградской области попросили оценить степень собственной цифровой компетентности. Результаты исследования от онлайн-кампуса НИУ ВШЭ опубликовала газета «Петербургский дневник».
Лишь четверть респондентов (23%) заявили о высокой уверенности в обращении с цифровыми технологиями, треть испытывает нехватку необходимых навыков и опыта.
Основные компетенции, которыми владеют участники, включают уверенное владение компьютерными офисными приложениями, умение пользоваться облачными ресурсами, применять нейросети для бытовых нужд и профессиональных задач, создавать веб-сайты и управлять электронными базами данных.
Почти половина участников исследования убеждена, что повышение цифрового образования жизненно необходимо для комфортного существования в современных условиях, добавил телеканал «Санкт-Петербург».