НИУ ВШЭ: лишь 23% жителей Петербурга и Ленобласти уверены в цифровой компетентности

Жителей Северной столицы и Ленинградской области попросили оценить степень собственной цифровой компетентности. Результаты исследования от онлайн-кампуса НИУ ВШЭ опубликовала газета « Петербургский дневник ».

Лишь четверть респондентов (23%) заявили о высокой уверенности в обращении с цифровыми технологиями, треть испытывает нехватку необходимых навыков и опыта.

Основные компетенции, которыми владеют участники, включают уверенное владение компьютерными офисными приложениями, умение пользоваться облачными ресурсами, применять нейросети для бытовых нужд и профессиональных задач, создавать веб-сайты и управлять электронными базами данных.

Почти половина участников исследования убеждена, что повышение цифрового образования жизненно необходимо для комфортного существования в современных условиях, добавил телеканал «Санкт-Петербург».