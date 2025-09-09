«Нильсен» зафиксировал сокращение потребительского интереса к майонезу в России

Розничные продажи майонеза в России сократились на 4% за год. Об этом сообщил « Коммерсант » со ссылкой на данные аналитического агентства «Нильсен».

По мнению экспертов, снижение популярности продукта связано с ростом интереса россиян к здоровому питанию. Тренд обозначился еще в конце 2019 года.

Несмотря на это, аналитики отметили увеличение объемов продаж соусов на основе майонеза и веганских продуктов с низким содержанием жира. Однако рост не полностью компенсирует общие убытки в категории майонезной продукции, добавила радиостанция Sputnik.