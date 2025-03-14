Николай Оганезов: депутаты 6 лет не могут принять закон о самоограничениях для азартных игр

Заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов в интервью радио Sputnik посетовал на то, что депутаты уже шесть лет не могут принять закон о самоограничениях для азартных игр.

Он отметил, что букмекерский бизнес поддержал эту инициативу, назвав ее эффективным средством против лудомании.

Согласно законопроекту, граждане смогут добровольно вносить себя в реестр самозапрета на азартные игры. Кроме того, предлагается автоматически включать туда лиц с долгами по кредитам и другим платежам.