Николай Оганезов: депутаты 6 лет не могут принять закон о самоограничениях для азартных игр

Заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов в интервью радио Sputnik посетовал на то, что депутаты уже шесть лет не могут принять закон о самоограничениях для азартных игр.
Он отметил, что букмекерский бизнес поддержал эту инициативу, назвав ее эффективным средством против лудомании.
Согласно законопроекту, граждане смогут добровольно вносить себя в реестр самозапрета на азартные игры. Кроме того, предлагается автоматически включать туда лиц с долгами по кредитам и другим платежам.
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