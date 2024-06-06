НИА «Нижний Новгород»: к июню нижегородцы и гости города оформили более 119 тысяч «Карт болельщика»

Директор уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская в разговоре с НИА «Нижний Новгород» рассказала, что к началу июня нижегородцы и гости города оформили более 119 тысяч «Карт болельщика».

Она пояснила, что карта оформляется один раз и остается в личном кабинете портала «Госуслуги». При входе на стадион пользователь может отсканировать QR-код выбранного билета.

«Мы рады, что наша команда сохранила свое место в РПЛ! Будем ждать любителей футбола, у кого еще не появилась карта, в наших отделениях многофункциональных центров», — сообщила Мусарская в беседе с журналистами.

С июля 2022 года наличие «Карты болельщика» является обязательным для покупки билетов и абонементов на матчи РПЛ.