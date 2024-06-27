НИА «Нижний Новгород»: Генконсульство Белоруссии разместят в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в Нижнем Новгороде в скором времени появится Генконсульство Республики Беларусь. Сейчас специалисты готовят площадку для ведомства, написало НИА «Нижний Новгород».

«Это станет еще одним важным шагом в укреплении сотрудничества наших государств», — написал Никитин в своем Telegram-канале.

Предложение об открытии Генконсульства Белоруссии в Нижнем Новгороде выдвинул МИД согласовано с заинтересованными федеральными и региональными органами власти.

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