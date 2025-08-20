«Ни в какие ворота не лезет». Родниной ответили на ее выпад о пенсиях

Депутаты Госдумы должны работать безвозмездно, а также им необходимо сократить размер будущей пенсии. Так в беседе с «Абзацем» председатель партии «Коммунисты РФ» Сергей Малинкович прокомментировал выступление депутата ГД Ирины Родниной о том, что россиянам не стоит рассчитывать на высокие пенсии, поскольку государство и так обеспечивает им достойные социальные условия.

Малинкович напомнил, что в СССР в Верховном Совете на окладе работало очень небольшое число депутатов, и эту практику стоит вернуть.

«Я не говорю, что нужно лишить зарплаты всех депутатов. Какая-то часть все равно там должна работать на профессиональной основе. Но это соотношение нужно увеличивать в пользу тех, кто зарплаты не получает», — отметил Малинкович.

По мнению политика, пенсия депутата на должна превышать средние показатели по стране в несколько раз. Он заявил, что нельзя отдалять депутатский корпус от населения.

«Пусть их пенсия будет немножко выше, на 20–25%, а не кратно, в три, четыре и даже пять раз. Восьмидесятилетние ветераны труда получают пенсию 30 тысяч рублей, а парламентарии получают примерно 300 тысяч. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет», — сказал он.

Ранее Роднина заявила, что пенсии нельзя приравнивать к зарплатам, а о своем будущем нужно заботиться заранее. В России для пожилых граждан достаточно льгот и послаблений, подчеркнула олимпийская чемпионка. Пенсия — это пособие по старости.