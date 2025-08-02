Нездоровая атмосфера хуже маленькой зарплаты: почему россияне готовы бросать работу

Россияне считают проблемой неприятную обстановку в коллективе. Для них она важнее, чем низкая зарплата, напряженный график, переработка или конфликты с начальством. Платформа Dream Job сделала целое исследование на эту тему, с результатами ознакомилось РИА «Новости» .

«Настоящие причины увольнения редко звучат в официальных заявлениях. Чтобы понять, почему именно сотрудники уходят, важно изучать обратную связь — особенно ту, которую люди оставляют уже после того, как покинут место работы», — говорится в отчете.

Выводы представили после анализа более 239 тысяч комментариев в карточках работодателей.

Чаще всего работники увольнялись из-за тяжелых и небезопасных условий труда, об этом говорят более 59% отзывов. На втором месте расположились нездоровые отношения в команде — 46,2%, а на третьем с 41,1% — низкая зарплата.

В пятерку лидеров вошли еще несколько причин: сложный график и переработки, а также проблемы с руководством. Карьерный рост волновал лишь 23,1%, а слабый соцпакет или бонусы — всего 11,6%.

Меньше всего россиян заботили долгая дорога или невозможность удаленной работы, отчетность и бюрократия, стресс и выгорание, а также обманы в компаниях и их нестабильность. На самых крайних строчках — нехватка работников, необходимых ресурсов и ощущение, что работа бессмысленна.

Ранее в правительстве сообщили, что с 1 октября некоторым работникам бюджетных организаций проиндексируют зарплаты на 7,6%.