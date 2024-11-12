Независимый эксперт Афиногенов: США стали закупать у РФ больше шоколада из-за увеличения русской диаспоры

Экспорт российского шоколада в США вырос в 3,5 раза. Это связано с увеличением русской диаспоры на фоне событий последних лет, заявил независимый эксперт товаров народного потребления Александр Афиногенов в эфире радио «Комсомольская правда» .

Он отметил, что лидерами по экспорту шоколада из России являются Казахстан и Саудовская Аравия. При этом в США рынок потребления этой сладости оценивается в 23 миллиарда долларов в год.

«Точно там никто от „Аленки“ не заводится, поэтому потребление, скорее всего, увеличилось только за счет того, что российская диаспора тоже увеличилась», — объяснил Афиногенов.

Раньше Россия отправляла в США шоколад на 500 тысяч долларов, сейчас объем экспорта увеличился до 1,7 миллиона долларов, добавил эксперт.