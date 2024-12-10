News.ru: компании обязаны брать согласие на обработку личных данных, чтобы не попасть на штраф

Компании обязаны брать согласие на обработку личных данных, чтобы не попасть на штраф, который в 2024 году достиг одного миллиона рублей. Об этом изданию NEWS.RU рассказал эксперт по защите персональных данных Александр Келлерманн.

Штраф может быть выписан за одно нарушение для юрлиц, включая отсутствие согласий на обработку данных или утечку информации. Эксперт пояснил, что персональными данными признается информация, позволяющая идентифицировать пользователя. К ней относятся записи с именем и номером телефона, адреса электронной почты, в названии которой присутствует, например, дата рождения.

Келлерманн отметил, что если на сайте указана форма обратной связи, то его владелец обязан получить согласие на обработку данных.