NEWS.ru: чтобы достичь целей, нужно использовать метод SMART

Каждый январь мы строим планы и ставим цели, но уже к середине февраля обнаруживаем, что тренировки заброшены, книги так и не открыты, а планы снова отложены на потом. Почему так происходит, разбирался сайт NEWS.ru .

Проблема не в слабой силе воли, а в том, как устроена наша психика и повседневная жизнь. Одной из главных причин, по которой люди не удерживаются в своих намерениях, становятся завышенные ожидания. Мы часто хотим слишком многого и сразу: изменить тело, карьеру, привычки, мышление и образ жизни одновременно. В начале года это кажется вдохновляющим, но очень быстро превращается в источник внутреннего давления.

Вторая ловушка связана с отсутствием конкретного плана. Желание само по себе не превращается в действие, если за ним не стоит понимание, что делать сегодня, завтра и через неделю. В итоге любое сопротивление, усталость или занятость легко сбивают с курса.

Чтобы достичь целей, нужно использовать метод SMART и разбивать их на маленькие шаги. Правильно сформулированная цель перестает быть пугающей и становится выполнимой. Также важно быть гибким и уметь пересматривать темп и формат движения к цели.

Даже при правильных целях и понимании своих привычек человеку сложно справляться в одиночку. Самоконтроль — это ресурс, который истощается, поэтому ему нужны внешние опоры. Один из простых и эффективных инструментов — трекеры привычек, которые позволяют визуально видеть прогресс. Поддержка со стороны других людей и система поощрений также помогают достичь поставленных целей.