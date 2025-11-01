NewsGuard не поверила в существование студии-рупора RT в Москве

Компания NewsGuard, называющая себя защитником правдивой информации, выдвинула обвинение против RT , связанное с якобы применением технологий искусственного интеллекта при производстве ролика со студией-рупором в Москве.

Согласно материалам NewsGuard, приуроченным к празднованию 20-летия телеканала, среди представленных видеоклипов присутствовал ролик, выполненный с использованием возможностей ИИ.

«Среди других видеороликов, опубликованных RT в честь годовщины, был созданный искусственным интеллектом клип с гигантским мегафоном с логотипом RT рядом с Кремлем», — сказано в сообщении.

RT ответил публикацией в своем Telegram-канале, напомнив пользователям о специальной акции, связанной с размещением фотографий, сделанных на фоне арт-объекта.