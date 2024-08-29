Newia.ru: брюки-бананы и скинни считаются устаревшими моделями
Стилисты рассказали сайту Newia.ru, какие модели брюк уже считаются устаревшими. Потеряли свою актуальность зауженные варианты.
Так, модницам стоит избавиться от брюк-бананов. Их лучше заменить на карго черного или песочного цвета.
Эксперты также назвали пережитком прошлого джинсы скинни. Отличной альтернативой станут расклешенные штаны, которые встречаются во всех последних коллекциях.
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