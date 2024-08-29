Newia.ru: брюки-бананы и скинни считаются устаревшими моделями

Стилисты рассказали сайту Newia.ru , какие модели брюк уже считаются устаревшими. Потеряли свою актуальность зауженные варианты.

Так, модницам стоит избавиться от брюк-бананов. Их лучше заменить на карго черного или песочного цвета.

Эксперты также назвали пережитком прошлого джинсы скинни. Отличной альтернативой станут расклешенные штаны, которые встречаются во всех последних коллекциях.