Newia.ru: брюки-бананы и скинни считаются устаревшими моделями

Стилисты рассказали сайту Newia.ru, какие модели брюк уже считаются устаревшими. Потеряли свою актуальность зауженные варианты.

Так, модницам стоит избавиться от брюк-бананов. Их лучше заменить на карго черного или песочного цвета.

Эксперты также назвали пережитком прошлого джинсы скинни. Отличной альтернативой станут расклешенные штаны, которые встречаются во всех последних коллекциях.

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