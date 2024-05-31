New York Post: западные звезды все чаще выбирают классику в одежде

Журналисты газеты New York Post обратили внимание на изменившиеся образы у знаменитостей. В 2024 году в моду вновь вошел офисный стиль.

Стилист и модель из США Бернадетт Вайда заявила, что возвращение к классике имеет более долгосрочный эффект. Нынешний тренд в одежде характеризуется как corpcore (корпоративная эстетика. — ред.), написал сайт kp.ru.

Модное течение наглядно демонстрируют Джулия Фокс, Дженифер Лоуренс, Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл, Хейли Бибер и Тайра Бенкс. Сообщается, что количество поисковых запросов по теме «корпоративного шика» увеличилось на 950%.