Невролог Хорошев призвал вести дневник, чтобы сохранить остроту ума в эпоху технологий

Ученые обеспокоены: способность людей удерживать внимание сократилась до 47 секунд. Еще в начале 2000-х годов этот показатель составлял 2,5 минуты. Эту проблему и способы ее решения прокомментировал невролог Павел Хорошев в интервью ИА НСН .

Как отметил доктор, мозг современного человека привык к постоянным уведомлениям, скроллингу ленты и кратковременному контенту.

«Раньше мы все вели дневник, не школьный, а просто записывали свои мысли. Для мозга это великая работа. Почему? Потому что мы анализируем, что было за день, сжимаем информацию, а потом еще и что-то фиксируем», — отметил Хорошев.

По словам эксперта, теперь людям требуется не менее 20 минут, чтобы сосредоточиться на задаче. Хорошев подчеркнул, что проблемы с памятью затрагивают и молодежь.