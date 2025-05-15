Невролог Демьяновская рассказала, что подростки подвержены диджитал-деменции

Мозг подростка чувствителен к воздействию различных факторов, включая гаджеты и цифровые технологии. Длительное использование компьютера и гаджетов может привести к диджитал-деменции, которая напоминает возрастную деменцию. Она возникает из-за недостатка разнообразной информации, необходимой для полноценной работы мозга. Об этом рассказала РИАМО невролог Екатерина Демьяновская.

Специалист подчеркнула, что для тренировки мозга требуется постоянная смена деятельности. Быстрое «переключение» между веб-страницами и приложениями перегружает одни отделы мозга, в то время как другие остаются недогруженными. В результате снижается активность лобной доли, отвечающей за мотивацию и самоконтроль, а также ухудшается способность концентрировать внимание.

Врач отметила, что использование интернета приводит к зависимости от готовых ответов и утрате способности критически оценивать ситуацию. Синий свет от гаджетов нарушает синтез мелатонина, вызывая бессонницу и усталость, сообщил «ФедералПресс».

Среди основных симптомов цифровой деменции доктор назвала рассеянность, забывчивость, снижение мотивации и успеваемости, трудности с новым материалом и замедленное мышление. У людей, проводящих много времени в гаджетах, могут возникнуть проблемы с восприятием больших объемов информации и построением длинных предложений.