Невролог Борейша: перед отправкой ребенка в школу необходимо проверить его координацию

Перед тем, как отправлять ребенка в школу, необходимо проверить, есть ли у него желание, а также посмотреть на его координацию. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-невролог Юлиана Борейша.

По словам медика, координация проверяется достаточно просто — ребенок должен уметь прыгать на одной ноге, ловить мяч и работать со скакалкой. Кроме того, важно проверить навыки коммуникации с другими детьми. Ребенок должен уметь взаимодействовать со сверстниками, а также ориентироваться в пространстве, времени и месте, написала Neva.Today.

Борейша добавила, что без навыков обслуживания себя, таких, как умение самостоятельно одеваться и раздеваться, есть ложкой, школа для ребенка будет временно закрыта.

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