Neva.Today: отсутствие активности и плохой аппетит у собаки могут указывать на укус клеща | 360°

Общество 17 мая 2024, 13:52 Neva.Today: отсутствие активности и плохой аппетит у собаки могут указывать на укус клеща

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Отсутствие активности, плохой аппетит, повышенная температура тела, коричневый цвет мочи у собаки могут указывать на укус клеща. Об этом изданию Neva.Today сообщили специалисты.

В первую очередь ветеринары советуют внимательно осмотреть тело питомца после прогулки и при обнаружении клеща аккуратно вытащить его. Далее следует обработать рану йодом и отправиться в ветеринарную клинику, написал «Петроград».

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При самостоятельном изъятии клеща следует использовать перчатки и пинцет.