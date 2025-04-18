«Нет доказательств». Адвокат семьи Хачатурян отказался считать отца виновным в истязании дочерей

Суд в Москве уже 21 апреля вынесет окончательное решение по делу Михаила Хачатуряна. Его обвинили посмертно в сексуальном насилии над собственными дочерьми, адвокат потерпевшей стороны Григорий Чугуашвили в беседе с 360.ru объяснил, почему ждет оправдательного приговора.

Уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна возбудили в 2021 году. Тройка судей в закрытом режиме слушает его почти два года.

Во время прений сторон в суде 11 апреля прокуратура попросила признать доказанной вину Хачатуряна по делу о насилии над дочерьми, которых обвинили в убийстве отца. Девушки просьбу прокурора поддержали.

Однако адвокат Чугуашвили заявил, что не представляет другого приговора, кроме оправдательного.

«Ничего не было исследовано. Просто абсолютно. То обвинение, которое было предъявлено, в суде не было все это исследовано. Нет никаких доказательств, подтверждающих его вину», — объяснил правозащитник.

Трех сестер Хачатурян задержали в 2018 году. Их обвинили в убийстве своего 57-летнего отца. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они рассказали, что отец годами издевался над ними и применял сексуализированное насилие.

Если Хачатуряна посмертно признают виновным, это докажет, что убившие его дочери находились в состоянии необходимой обороны. Адвокат Чугуашвили полагает, что «все это фантазии девочек, чтобы избежать ответственности». Зачем сестрам в таком случае понадобилось убивать отца, юрист не объяснял.