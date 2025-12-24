Нейропсихолог Сагутдинова порекомендовала уделять минимум 20 минут в день играм на улице с детьми

Нейропсихолог Диляра Сагутдинова рассказала KP.RU о пользе зимних игр и видов спорта для детей. По ее мнению, активные занятия на свежем воздухе способствуют не только физическому, но и интеллектуальному развитию.

«Все зимние виды спорта, актуальные сейчас — коньки, лыжи, хоккей — улучшают кровообращение, в том числе и мозга», — пояснила эксперт.

Специалист рекомендует уделять минимум 20 минут в день играм на улице без телефона. Для подростков подойдут прогулки вокруг дома, а с младшими школьниками можно весело проводить время всей семьей, кувыркаться в снегу и наблюдать за природой.

Такие занятия формируют полезные привычки, развивают когнитивные способности и стимулируют физическое и эмоциональное развитие ребенка.