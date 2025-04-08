Нейропсихолог Петровская: забота о питомцах помогает сохранять память

Нейропсихолог и член Союза охраны психического здоровья человека Нина Петровская рассказала «Москве 24» , как предотвратить ухудшение памяти в пожилом возрасте.

По ее словам, для сохранения памяти необходимо поддерживать когнитивную активность.

Для этого можно учить иностранный язык, играть на музыкальных инструментах, разгадывать кроссворды, учить стихи — это способствует созданию нейронных связей в мозге. Полезно также увлечение кулинарией и периодическая смена маршрута при походе в магазин.

Петровская подчеркнула важность ухода за питомцами. Она пояснила, что владельцы животных часто общаются с другими владельцами, читают информацию по уходу. Это делает их социальную жизнь насыщенной. А ежедневные прогулки с питомцем обеспечивают умеренную физическую нагрузку, которая улучшает кровообращение в мозге.