Нейропсихолог Малазония предложил проделать мышечную релаксацию перед ЕГЭ

Для борьбы с тревогой перед ЕГЭ существуют различные методы. Один из них — прогрессивная мышечная релаксация. Этот метод предполагает последовательное напряжение различных частей тела, начиная с ног. Подробнее об этой технике рассказал нейропсихолог Лев Малазония в интервью «Газета.Ru» .

Сначала напрягаются стопы на 10–15 секунд, потом их расслабляют на 20–30 секунд. Затем таким же образом поступают с голенью, бедрами, ягодицами, животом и другими частями тела.

Другой способ — дыхательное упражнение по квадрату. Оно заключается в следующем: вдох делается на четыре секунды, затем дыхание задерживается на столько же времени, после чего воздух медленно выдыхается также в течение четырех секунд. Эта методика помогает переключить внимание и успокоиться, написало ИА НСН.

Осознав причину своего беспокойства, можно проработать этот вопрос через внутренний диалог, отметил Малазония.