Нейропсихолог Денисова-Мельникова отметила, что крупный выигрыш может обернуться финансовыми потерями

Люди, которые играют в лотерею, часто имеют мечты, недоступные при текущем уровне дохода. Однако, получив выигрыш, они рискуют быстро потратить все деньги, не обдумав свои действия. Об этом рассказала «Абзацу» нейропсихолог Юлия Денисова-Мельникова.

«Люди часто действуют исключительно эмоционально, а не разумно, следуя за когнитивными искажениями», — отметила специалист.

По ее мнению, быстрое истощение средств связано с тем, что человек, получивший легкие деньги, склонен так же легко их тратить. Кроме того, нейропсихолог указала на влияние окружения на поведение победителя. Друзья и родственники могут просить деньги, и победителю будет сложно отказать.

Также эксперт отметила, что у людей, получивших крупный выигрыш, часто отсутствуют навыки обращения с большими суммами. Это приводит к тому, что деньги тратятся на предметы, ассоциирующиеся с достатком, такие как машины или недвижимость, и быстро заканчиваются.