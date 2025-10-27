Нейропсихолог Акопова призвала двигаться к новой цели небольшими шагами

Нейропсихолог Ирина Акопова в интервью RuNews24.ru поделилась советами, как активировать «гормоны радости» и сформировать положительные привычки за 45 дней.

По словам специалиста, важно уметь отмечать маленькие победы и не забывать, что каждое достижение имеет значение. Сосредоточьтесь на том, что вы сделали для себя, вместо того чтобы сравнивать свои достижения с достижениями других.

Еще одно правило — двигаться к новой цели небольшими шагами. Всего 10 минут в день, уделенных на осмысление вашей цели, могут дать уверенность в том, что вы движетесь в правильном направлении.

Акопова также посоветовала разделять неприятные задачи на несколько частей и корректировать высоту планки для себя.

«Экспериментируйте в течение 45 дней: снижайте планку на сложных этапах и поднимайте ее там, где чувствуете, что можете достичь результата», — отметила психолог.

Используя эти советы, вы сможете достичь своих целей и ощутить внутреннее удовлетворение. Помните, что каждый маленький шаг — это шаг к большим переменам. Начните с малых побед, и вы увидите, как ваш уровень радости и удовлетворения начинает расти, подчеркнула Акопова.