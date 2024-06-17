Нейрокоуч Ливенская рассказала, что дискомфорт провоцирует людей на необычные поступки

Когда человек испытывает дискомфорт, он начинает действовать иначе, чем обычно. Об этом «Газете.Ru» рассказала специалист по нейрокоучингу и нейроменеджменту Владлена Ливенская.

Она объяснила, что речь идет о неконтролируемых эмоциях. Например тех, которые возникают на фоне неудовлетворенных потребностей. В частности, в еде или сне.

«Например, чувство голода не дает нам сосредоточиться и делает раздражительными. Также на концентрацию внимания и уровень стресса влияет недостаток сна, неудобная одежда или обувь», — отметила эксперт.

Она добавила, что часто люди игнорируют свои потребности, но они все равно отражаются на их мимике и поведении. По этой причине окружающие могут принимать негатив человека на свой счет.