Нейрофизиолог Каплан допустил возможность создания искусственного сознания

Создание искусственного сознания возможно, если использовать любую большую языковую модель и вторую модель, которая будет задавать вопросы. Об этом рассказал нейрофизиолог Александр Каплан в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, две модели станут собеседниками, тем самым увидев друг друга со стороны. Именно это считается одним из главных признаков сознания. Человек со своей умственной медлительностью в подобной ситуации окажется лишним.

При этом очень вероятно, что искусственные собеседники быстро потеряют общую тему и деградируют, отметил Каплан.

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