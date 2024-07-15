Нейрофизиолог Каплан допустил возможность создания искусственного сознания

Создание искусственного сознания возможно, если использовать любую большую языковую модель и вторую модель, которая будет задавать вопросы. Об этом рассказал нейрофизиолог Александр Каплан в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, две модели станут собеседниками, тем самым увидев друг друга со стороны. Именно это считается одним из главных признаков сознания. Человек со своей умственной медлительностью в подобной ситуации окажется лишним.

При этом очень вероятно, что искусственные собеседники быстро потеряют общую тему и деградируют, отметил Каплан.