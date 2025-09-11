Нейл-стилист Мещерякова подчеркнула, что использовать гель-лаки должны только профессионалы

«Подача этой информации в СМИ была очень панической, так что хотелось бы немного снизить тревожность. Вещество это — фотоинициатор, который отвечает за отвердение материала в лампе. У него есть большое количество аналогов, которые, очевидно, вызывают меньше подозрений у химиков», — отметила мастер по маникюру.

Специалист подчеркнула, что гель-лаки могут быть аллергенами и их должны применять только профессионалы. Она также отметила, что запрет гель-лаков в Европе мало скажется на российском рынке бьюти-услуг, так как производители могут использовать аналоги ТРО.

«Я бы порекомендовала клиентам не делать дешевле покрытие в сомнительных местах, а мастерам не экономить на материалах», — заключила нейл-стилист.