Нейл-стилист Мещерякова подчеркнула, что использовать гель-лаки должны только профессионалы
В Европе запретили использовать гель-лаки из-за опасного вещества — триметилбензоилдифенилфосфина (ТРО). Нейл-стилист Дарья Мещерякова поделилась мнением о влиянии гель-лаков на здоровье в интервью радио Sputnik.
«Подача этой информации в СМИ была очень панической, так что хотелось бы немного снизить тревожность. Вещество это — фотоинициатор, который отвечает за отвердение материала в лампе. У него есть большое количество аналогов, которые, очевидно, вызывают меньше подозрений у химиков», — отметила мастер по маникюру.
Специалист подчеркнула, что гель-лаки могут быть аллергенами и их должны применять только профессионалы. Она также отметила, что запрет гель-лаков в Европе мало скажется на российском рынке бьюти-услуг, так как производители могут использовать аналоги ТРО.
«Я бы порекомендовала клиентам не делать дешевле покрытие в сомнительных местах, а мастерам не экономить на материалах», — заключила нейл-стилист.