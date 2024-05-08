Общество 08 мая 2024, 13:42 Нейл-мастер Капля: ярко-малиновый педикюр — тренд весны-лета 2024 года

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Нейл-мастер Анна Капля перечислила главные тренды в дизайне педикюра весной-летом 2024 года. Эксперт посоветовала обратить внимание на комбинацию текстур, сообщила «Москва 24».

По словам специалиста, также отлично будет смотреться покрытие ярко-малинового оттенка. Любительницам спокойных тонов стоит присмотреться к нежному лавандовому.

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Капля отметила, что в этом сезоне будут актуальны геометрические фигуры — простые линии и формы. Кроме того, модницы могут выбрать минималистичные варианты с акцентами.