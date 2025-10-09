Неисполнение предписания послужило основанием для привлечения к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении закона о рекламе, возбужденного на основании обращения заявителя, содержащего информацию о распространении рекламы без пометки «реклама» в Teleram-канале.

В соответствии с предписанием хозяйствующему субъекту надлежало в двухнедельный срок со дня получения предписания прекратить нарушение закона о рекламе.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок хозяйствующему субъекту назначен штраф в размере 12 тыс. рублей.