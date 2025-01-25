Недоступный отдых. Лыжница пожаловалась на быстро растущие ценники в Шерегеше

ngs42.ru: лыжница оставила в Шерегеше больше 70 тысяч рублей за 4 дня катания

Блогерша-лыжница из Тюмени за четыре дня активного отдыха в Шерегеше потратила более 70 тысяч рублей. Каждый год она приезжает в Кузбасс на январские праздники и каждый раз удивляется, как растут цены на курорте. Об этом сообщил сайт ngs42.ru .

Россиянка рассказала, что она уже не первый год посещает горнолыжный курорт в Кемеровской области. Если раньше отдых здесь был сравнительно недорогим, то сейчас стоимость поездки составляет несколько десятков тысяч рублей.

«Последние годы январские праздники мы проводим в Шерегеше. Каждый раз ценник нас, мягко говоря, удивляет. Самой объемной статьей расходов стало проживание. Номер мы сняли за 30 тысяч рублей в сутки», — рассказала она.

Отель предоставил им неограниченный доступ к канатным дорогам в секторе F. Без такого пропуска стоимость разового подъема для девушки составила бы от 350 до 420 рублей.

В кафе Шерегеша лыжница потратила значительную сумму. По словам девушки, стоимость обеда на одного человека в среднем составляет 1500 рублей, а ужина с алкоголем — 2000 рублей.

«Поездка в этом году получилась короткой: всего четыре полных дня, поэтому мы не тратили время на развлечения, а пытались накататься на год вперед. Итого вышло 70 тысяч рублей», — добавила она.

Зимние каникулы прошли, и россияне уже активно готовятся к следующим длинным выходным. Туристы забронировали на майские праздники в Крыму примерно 27% мест в гостиницах, а на лето — 33%.