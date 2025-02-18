НДВ: в России наблюдается снижение интереса к квартирам с готовой отделкой

Цены на новостройки в пределах старой Москвы в январе 2025 года практически не изменились. Заметные изменения наблюдаются только в комфорт-классе — на 2,7% за месяц. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование «НДВ Супермаркет Недвижимости».
Эксперты также выделили заметную тенденцию, которая заключается в уменьшении объема и доли предложений квартир с различными видами отделки. Такие варианты становятся менее популярны в РФ.
За год количество данных предложений снизилось на 24,8%. Доля лотов в общей структуре экспозиции также уменьшилась за год на 10,2%. Некоторые застройщики стали отказываться от отделки в пользу минимизации расходов.
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