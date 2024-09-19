Названы самые востребованные работники в сфере логистики в сентябре

Самыми востребованными сотрудниками в логистической сфере в сентябре стали водители большегрузов и погрузчиков, комплектовщики и кладовщики. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Число вакансий в сфере логистики за год выросло на 12%. Отрасль нуждается в квалифицированных кадрах.

В Москве водителям большегрузов готовы платить в среднем 170 тысяч рублей без льгот и других бонусов. Максимальный заработок достигает 280 тысяч рублей. По данным сервиса, за год средняя зарплата водителей выросла на 13%.

«Такой уровень дохода ожидает водителей 20-тонников со стажем от трех лет, опытом управления машинами с рефрижераторными установками либо опытом перевозки опасных грузов (свидетельство ДОПОГ)», — отметили авторы материала.

Зарплата комплектовщиков в среднем составила 80 тысяч рублей, прибавив 7% за год. Максимальный заработок — 130 тысяч рублей.

Водителям погрузчика предлагают в среднем 95 тысяч рублей. Прирост составил 18%, а максимальная зарплата — 130 тысяч рублей. Кладовщики в среднем получают 85 тысяч рублей, а грузчики — 80 тысяч рублей.