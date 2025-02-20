Натуралист Хабургаев: Россия становится зоной рискованного земледелия

Журналист-натуралист и телеведущий Александр Хабургаев обсудил проблему изменения климата в России и возможные риски для сельского хозяйства. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, Россия превращается в зону рискованного земледелия. Одной из главных опасностей является возможность наступления засухи весной. В предыдущем году наблюдался аномально высокий паводок, который положительно повлиял на урожайность и рост растений благодаря способности почвы поднимать влагу из грунтовых вод через капилляры.

«Но если прежнего таяния снегов, к которому мы привыкли в средней полосе, не будет, если не будет обильных осадков, то плохо придется всем», — предупредил журналист.

Он также добавил, что мягкая зима способна спровоцировать увеличение числа грибковых инфекций и распространение вредителей.