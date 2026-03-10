Натуралист Хабургаев предупредил, что в квартирах могут тайно жить сверчки и книжные жуки

Натуралист Александр Хабургаев рассказал, какие виды насекомых и членистоногих могут обитать в жилище человека, передала «Вечерняя Москва» .

По словам эксперта, в каждом доме есть незаметные соседи. Среди них — сверчки, крупяная и платяная моль, хрущи, древоточцы и маленькие жучки, которые живут в книгах. Также в пыли, постели и других местах можно найти десятки видов микроскопических клещей.

Под ванной могут прятаться чешуйницы, которые не относятся к насекомым, но являются членистоногими.

Хабургаев отметил, что среди таких соседей есть как безобидные, так и опасные для человека виды. Например, аллергия на кошек может возникать из-за выделений клещей, которые живут в шерсти животных.