Национализированный у ГК «Ариант» завод виски и рома приостановил работу

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Завод «Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ) по производству виски и рома, национализированный у ГК «Ариант», объявил о приостановке работы. Об этом сообщил РБК.

Предприятие не получило необходимого финансирования из-за действия мер, наложенных судом Челябинской области в рамках национализации активов. Завод не смог воспользоваться кредитом.

Приостановка работы стала временной мерой, сообщили в ЦПИ. Производство снова запустят в октябре этого года.

Предприятие выпускает ром, игристые напитки, виски.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что в республике с 2023 года национализировали украинские активы на сумму более 2,1 миллиарда рублей.

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