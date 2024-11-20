Нарвские Триумфальные ворота отреставрируют в Петербурге

В Петербурге готовят к реставрации Нарвские Триумфальные ворота. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на Государственный музей городской скульптуры.
В этом году на объекте культурного наследия уже провели исследовательские работы. Как только по ним будет готово заключение, памятник начнут готовить к реставрации. Для этого нужно будет составить проект, включающий также и экспертизу документов.
Напомним, Нарвские Триумфальные ворота расположены на площади Стачек в Кировском районе Петербурга. Они были заложены и построены во времена правления Николая I, в 1827–1834 годах, в честь победы над Наполеоном I.
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