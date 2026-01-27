Народный артист СССР Владислав Чернушенко умер в возрасте 90 лет

В Санкт-Петербурге на 91-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся музыкант и бессменный художественный руководитель Государственной академической капеллы с 1974 года — народный артист СССР, лауреат Государственных премий РФ, почетный гражданин Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко. Об этом сообщили «Петербургскому дневнику» в Государственной академической капелле.

С именем Владислава Чернушенко связана целая эпоха в истории Капеллы. Его вклад в развитие отечественной музыкальной культуры невозможно переоценить. Он оставил после себя богатейшее творческое наследие, которое во многом определило развитие хорового искусства во второй половине XX — начале XXI веков.

Коллектив Капеллы Санкт-Петербурга выразил соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и ученикам Владислава Чернушенко.

О дате и времени прощания с маэстро будет объявлено дополнительно.